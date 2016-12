Угас Солнечный клоун - Олег Попов

02.11.2016 22:55

Сегодня, 2 ноября, печальная весть пришла из России - умер всемирно известный клоун, народный артист СССР 86-летний Олег Попов. Он стал известен в 1950-е годы благодаря работе с клоуном Карандашом (Михаилом Румянцевым) в цирке на Цветном бульваре в Москве. После того, как переехал на ПМЖ в Германию, работал там под псевдонимом "Счастливый Ганс". А умер в РФ, в Ростове-на-Дону, где был на гастролях. Сердце...



Вот как писал об этом замечательном артисте наш "Донбасс" в день его 85-летия:





Памятный шарик





"Я родился в подмосковной деревне Вырубово, а через месяц мой папа получил в Москве квартиру (он работал на Втором часовом заводе), и с тех пор я стал москвичом, - вспоминал Олег Константинович. - Папа был человеком юмористического склада и неплохо рисовал. А когда мне было лет 8-9, на наших киноэкранах стали появляться картины с участием Чарли Чаплина, и если мне мама давала мелочь на мороженое, я бежал смотреть эти кинофильмы".



Никаких задатков клоуна у него не было... Мальчишки дразнили "Жирный" (в детстве был очень полным), ещё во время войны, в 44-м, начал работать слесарем на полиграфическом комбинате "Правда", где ремонтировал плоскопечатные машины. Но в глубине души уже были посеяны семена артиста.



"Если я начну книгу писать, то как раз с того момента, как отец ведет меня за руку по Ленинградскому проспекту. В руке у меня шарик, а шарик этот мне подарил клоун, - рассказывал Попов. - Я его очень берег и дорожил им. И когда тоже стал клоуном, то свою первую репризу посвятил именно ему: выходил в манеж и дарил детям разноцветные шарики".





Подмена длиною в жизнь





Клоунада, впрочем, пришла не сразу. Занимаясь в кружке акробатики Дворца спорта "Крылья Советов", он познакомился со студентами-циркачами, бывал на их репетициях. А вскоре и сам поступил Государственное училище циркового искусства. Закончил его в 50-м вовсе не по нынешнему профилю, а как эксцентрик на проволоке.



"В цирковом училище мы готовили номер, который был рассчитан на трех человек. Но произошел несчастный случай, наш партнер разбился насмерть. Мы остались вдвоем, номер рассыпался, - признавался Олег Константинович. - Тогда я начал репетировать эквилибр на свободной проволоке. Мне очень повезло, что со мной работал режиссер Сергей Романов, который придал этому номеру юмористический уклон. Я стал выступать по циркам, а в 1951 году был отмечен на Московском молодежном фестивале. В этой программе принимал участие знаменитый клоун Карандаш, он же - Михаил Румянцев. После окончания фестиваля он взял меня работать в труппу. Кроме моего сольного номера, я ассистировал Карандашу, участвуя в различных репризах, массовках, в общем, крутился-вертелся вокруг него, смотрел как Михаил Николаевич репетирует и работает".



После гастролей Карандаш уехал на отдых. А труппа отправилась дальше. Приехали в Саратов, где выступал клоун Боровиков. Но он к тому времени лежал в больнице со сломанным во время неудачного выступления ребром.



"Директор цирка знал, что я имею опыт работы и выступал с самим Карандашом. И попросил подменить на неделю Боровикова, так как цирковую программу без клоуна представить очень сложно. Однако у меня не было никакого реквизита, не говоря уже о костюмах и гриме. На следующий день мы поехали в больницу к Боровикову, директор представил меня, описал ситуацию. И Боровиков вручил мне ключ от гардеробной и разрешил взять всё, что мне необходимо для выступлений. За это я ему всю жизнь благодарен. Вот и по сей день нахожусь на подмене", - улыбался Попов.





Прозвище подарили в Лондоне





"Солнечным клоуном" он стал в 1958 году, когда советский цирк впервые поехал на гастроли в Западную Европу.



"Это была большая поездка по трем странам: Бельгии, Франции и Великобритании. И мы убедились, что фраза: "В Москве погода ясная, а в Лондоне - туман", соответствует действительности, так как в Англии небо было мрачным, - вспоминал артист. - А в самой первой рецензии было написано, что в такую туманную погоду приехал клоун, который солнцем осветил арену, отчего всем стало теплей и веселей. С легкой руки того рецензента меня теперь всегда называют "Солнечным клоуном".



Он с благодарностью вспоминал училище, где изучали гимнастику и акробатику, жонглирование, эквилибристику. Всё это пригодилось на манеже, ведь клоун - универсальный артист. Среди лучших реприз Олега Попова - "Повар", "Свисток", "Луч". Всего же у него в копилке около 200 номеров, реквизит к которым нередко делает своими руками (благо, имеются слесарные навыки).



Сцена для него - всё... Не раз доводилось выступать больным. "Помню, поехал из Ленинграда на своем "Москвиче" в Уфу, на гастроли. Это был май. Окно открыл - солнце же светит, в машине жарко. Хотя на улице ветер был еще холодненький. И меня надуло, - делился Олег Константинович. - Попал в больницу в Уфе. Директор в палату заходит: "Все билеты проданы...", пятое-десятое. И меня на "скорой помощи" везли на представления. Я отрабатывал и - обратно в больницу".



"Прежде артист был индивидуальностью. Сейчас же пошла массовка, и мне это не нравится, - признавался Олег Попов. - И репризы стали делать ужасные... Хорошие ребята есть, но в общем наблюдается упадок клоунады. Наряжаются, как на карнавал, и думают, что они клоуны... Клоун - он больше ВНУТРИ, чем снаружи. Причем и в жизни, а не только на манеже".





Волшебница Габи





Олег Попов - народный артист СССР, лауреат международного фестиваля цирков в Варшаве, в 1981 году завоевал почетный приз "Золотой клоун" международного циркового фестиваля в Монте-Карло, кавалер ордена Трудового Красного Знамени. Но ни звания, ни народная любовь не уберегают от бед.



От рака умерла первая жена артиста Александра (их дочь живет сейчас в Германии, сын - в России). Потом был развал СССР, потеря сбережений, назначение смешной пенсии... Плюс - конфликт с Юрием Никулиным, который якобы запретил Попову выступать в Цирке на Цветом Бульваре.



Свет "Солнечного клоуна" померк. Он спасался лишь работой, хоть уже скорее тлел, чем горел. Вернуть былой блеск помогла немка Габриэла, она же Габи.



"Я очень люблю лошадей. Как-то прочитала в газете, что приедет русский цирк и там будут выступать джигиты. Я и поехала посмотреть на них, - вспоминала она. - Зал был - битком, свободных мест не оказалось. Олег меня из манежа увидел и попросил, чтобы вынесли стул из его гардеробной. В антракте пошла поблагодарить, но я же не говорила по-русски, поэтому жестами попросила автограф. А он посмотрел на меня своими голубыми глазами и попросил взамен телефон. В итоге со мной связался его переводчик, через которого Олег позвал еще раз прийти в цирк. А потом уже и сам позвонил - ничего не говоря, просто включил песню "I Just Called to Say I Love" ("Я позвонил, чтобы сказать: "Я люблю тебя" - песня в исполнении Стиви Уандера, вышедшая в 1984 году и ставшая главной темой фильма "Женщина в красном", за что получила "Оскар" - Прим. ред.). С тех пор мы вместе..."



Именно Габи пришла на помощь, когда во время тех гастролей от русских артистов сбежал импресарио, не заплатив за два месяца. Вскоре появился другой, согласившийся взять циркачей, животных и реквизит под своё крыло. Но ему нужно было время на подготовку.



"Я обрисовал Габи эту ситуацию: денег нет, работы - тоже пока не предвидится, куда ехать - не знаю, - рассказывал Попов, который в Россию, где начался путч, и на которую у него имелось немало обид, возвращаться не хотел. - А она отвечает: "Поехали ко мне". Мы взяли весь реквизит и уехали в деревню, где жила Габи. Месяц перекантовались, затем начались успешные гастроли, она несколько раз приезжала и уезжала, пока не осталась насовсем. И с тех пор я постоянно живу в Германии".



"Он очень-очень добрый, у него теплая душа, он меня любит, а я - его. И это - самое главное", - уверяла Габи.





"Я еще нужен публике"





Габриэла Гансовна, как шутливо называл свою вторую жену Олег Попов, младше него более чем на на 30 лет. Но супругов это не смущало. Самое главное - не возраст, а то, что они обожали друг друга. И своё дело. Габриэла, фармацевт по образованию, всегда была влюблена в цирк, и утверждала, что даже в то время, когда работала в аптеке, занималась, в основном, тем, что жонглировала пузырьками. А дома у нее постоянно жили самые разные животные, от крыс до пони, которых она пыталась дрессировать. Встреча с Олегом Поповым позволила воплотить мечты в жизнь. И они стали выходить на манеж вместе.



Ради любимого мужа немка выучила русский язык. А вот Попов немецкого практически не знал, хоть и прожил в Германии почти четверть века. Как утверждал артист, у него на это просто нет времени, ведь он полностью поглощен работой, для которой язык практически не нужен: его сценки и образы понятны без всяких слов. За искрометный позитив немцы нарекли Олега Константиновича "Счастливый Ганс".



Вместе с Габриэлой они поселились в крошечной горной деревушке Эглоффштайн (население - около 800 человек) в двухстах километрах от Нюрнберга. В уютном домике у Попова имелась собственная мастерская, где он своими руками создавал реквизит для выступлений. Работал по контрактам, ездил по всей Европе, и везде его принимали "на ура".



Попов вошел в Книгу рекордов Гиннесса как "самый смешной клоун мира", добившийся одинаковой популярности и на Востоке, и на Западе. Любимая работа не приносила ему миллионов, но давала возможность, заходя в магазин, не смотреть на ценники.



"Пока еще могу работать, надо работать, - говорил он накануне 85-летия. - Тем более, что сейчас уже не делаю это, как раньше, 11 месяцев в году. Теперь имею возможность выбирать - где лично мне нравится... Всё, что можно было взять от жизни, я получил. У меня нет осадка, что что-то не так сделал. Нужно быть оптимистом, уметь радоваться жизни и благословлять Бога, судьбу за каждый подаренный день, за луч солнца, за глоток воздуха, за цветы, которые стоят на столе, за возможность выходить на манеж и радовать зрителей. Ведь я еще нужен публике".



Честность, детство и совесть



Когда его спросили: "Скоро 85: детство всё дальше, не страшно?", Олег Попов ответил так: "У каждого нормального честного человека в сердце всегда должно оставаться детство. Пусть хоть немножечко. Пусть хоть кусочек. Не надо быть жестким и крутым... не в этом суть. Ведь в детстве... все по-честному. А когда взрослеешь — начинаешь больше врать и выкручиваться. Так пропадает из души и детство, и честность. А честность - это совесть. Не у многих она сегодня есть. Ибо совесть подменили понятием расчета. Поэтому бесчестный человек смотрит на честного как на идиота. Но я рад, что всегда остаюсь таким, каким был. И это - счастье".

