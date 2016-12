Умер легендарный певец и поэт

11.11.2016 09:28

Сегодня утром стало известно о смерти легендарного канадского певца и поэта Леонарда Коэна. Об этом сообщает ONLINE.UA ссылаясь на его фан-страницу в Facebook.

"С глубокой печалью мы сообщаем, что легендарный поэт, автор песен и артист Леонард Коэн скончался. Мы потеряли одного из самых уважаемых и активных музыкантов", — сообщается на официальной странице музыканта. Прощание с Коэном состоится позже в Лос-Анджелесе. Семья музыканта просит уединения в минуту скорби. Коэн родился в 1934 году, карьеру музыканта начал в 1967 году. За годы творчества Коэн выпустил 14 студийных альбомов и более десятка книг стихов и романов. В октябре 2016 года музыкант выпустил свой последний альбом "You Want It Darker". Во время его презентации Коэн заявил, что намерен выпустить еще пару дисков, а жить собирается до 120 лет.

Источник: news.online.ua.

