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"На окраине России он рисует город Киев,,," - Орлуша жестко высмеял Путина в новом стихотворении (ВИДЕО)

12.11.2016 21:27
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"На окраине России он рисует город Киев,,," - Орлуша жестко высмеял Путина в новом стихотворении (ВИДЕО)

В конце октября в Москве на концерте "Господин хороший" состоялась долгожданная премьера новой версии стихотворения Самуила Маршака, которую поэт Андрей Орлов (Орлуша) посвятил президенту РФ Владимиру Путину.

Видео с выступлением Ефремова на концерте опубликовано на YouTube. Новая версия детского стихотворения получила название "Ульти-шах и ульти-мат", а в финале стихотворения президенту России уготован международный трибунал в Гааге. Актер прочел стихи, одев смирительную рубашку и наполеоновскую треуголку.



Фото: subscribe.ru/

Теги: Донбасс, Путин, Орландо, стихи, Михаил Агранат
 
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