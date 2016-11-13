Джеки Чан получил «Оскара» за заслуги в кинематографе (ВИДЕО)

13.11.2016 18:16

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения почетных премий «Оскар», которые американская киноакадемия вручает за заслуги в кинематографе.

Награды получили актер Джеки Чан, режиссер-документалист Фредерик Уайзман, монтажер Энн В. Коутс (работала на фильмах «Лоуренс Аравийский», «Убийство в „Восточном экспрессе“», «Человек-слон», «Эрин Брокович», «Пятьдесят оттенков серого») и кастинг-директор Линн Сталмастер (работал на фильмах «Выпускник», «Афера Томаса Крауна», «Супермен», «Нью-Йорк, Нью-Йорк», «Тутси»).