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Джеки Чан получил «Оскара» за заслуги в кинематографе (ВИДЕО)

13.11.2016 18:16
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Джеки Чан получил «Оскара» за заслуги в кинематографе (ВИДЕО)

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения почетных премий «Оскар», которые американская киноакадемия вручает за заслуги в кинематографе.

Награды получили актер Джеки Чан, режиссер-документалист Фредерик Уайзман, монтажер Энн В. Коутс (работала на фильмах «Лоуренс Аравийский», «Убийство в „Восточном экспрессе“», «Человек-слон», «Эрин Брокович», «Пятьдесят оттенков серого») и кастинг-директор Линн Сталмастер (работал на фильмах «Выпускник», «Афера Томаса Крауна», «Супермен», «Нью-Йорк, Нью-Йорк», «Тутси»).


Фото: pikabu.ru/

Теги: США, Донбасс, кино, Оскар, Джеки Чан
 
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