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Ушел из жизни известный музыкант Леон Рассел

13.11.2016 18:53
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Ушел из жизни известный музыкант Леон Рассел

Музыкант Леон Рассел скончался в американском Нэшвилле на 75-м году жизни.Сообщение об этом появилось на официальном сайте артиста, пишет 112.ua.

Жена музыканта сообщила, что Рассел ушел из жизни во сне.

Известный исполнитель кантри, фолка и блюз-рока родился в городке Лотон в штате Оклахома. Он выступал на сцене более 50 лет. Музыкант сотрудничал с Джо Кокером, Джорджем Харрисоном и Элтоном Джоном. 

В 1977 певец получил премию "Грэмми" за произведение This Masquerade.


Фото: 112.ua/

Теги: США, Донбасс, музыкант, смерть, Леон Роач
 
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