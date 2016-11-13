Ушел из жизни известный музыкант Леон Рассел

13.11.2016 18:53

Музыкант Леон Рассел скончался в американском Нэшвилле на 75-м году жизни.Сообщение об этом появилось на официальном сайте артиста, пишет 112.ua.

Жена музыканта сообщила, что Рассел ушел из жизни во сне.

Известный исполнитель кантри, фолка и блюз-рока родился в городке Лотон в штате Оклахома. Он выступал на сцене более 50 лет. Музыкант сотрудничал с Джо Кокером, Джорджем Харрисоном и Элтоном Джоном.

В 1977 певец получил премию "Грэмми" за произведение This Masquerade.