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Картина Моне продана на Christie’s за 81,4 миллиона долларов (ФОТО)

17.11.2016 09:40
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Картина Моне продана на Christie’s за 81,4 миллиона долларов (ФОТО)

Работа Клода Моне "Стог сена" (La Meule) продана на аукционе Christieʼs за 81,4 миллиона долларов. Сумма, заплаченная за написанную в 1871 году картину, почти на 1 миллион долларов больше предыдущего рекорда аукционной цены на работы этого художника, сообщает "Медуза".

Всего в ходе вечернего аукциона работ импрессионистов и модернистов, проведенного Christieʼs в Нью-Йорке, были проданы лоты на общую сумму в 246,34 миллиона долларов, что стало лучшим результатом для таких торгов с марта 2014 года.

Предыдущий рекорд аукционной цены на работы Моне был установлен в июне 2008 года, когда картина этого художника "Пруд с кувшинками" была продана на Christieʼs за 80,5 миллиона долларов.


Фото: dom-2-smotreti-online.bignews.club/

Теги: Донбасс, аукцион, картина, Клод Моне
 
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