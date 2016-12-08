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Дмитрий Хворостовский отказался от участия в оперных спектаклях

08.12.2016 21:25
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Дмитрий Хворостовский отказался от участия в оперных спектаклях

Народный артист России Дмитрий Хворостовский объявил об отказе в обозримом будущем от участия в оперных спектаклях, пишет "Эхо Москвы".

В то же время певец, страдающий тяжелым заболеванием, пообещал продолжить концертную деятельность и исполнение музыкальных произведений в студиях звукозаписи. Об этом проживающий в Лондоне Хворостовский сегодня сообщил на своем сайте.

 

Фото: www.kp.ru/

Теги: Донбасс, хвост, оперный певец, отказ
 
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