Дмитрий Хворостовский отказался от участия в оперных спектаклях

08.12.2016 21:25

Народный артист России Дмитрий Хворостовский объявил об отказе в обозримом будущем от участия в оперных спектаклях, пишет "Эхо Москвы".

В то же время певец, страдающий тяжелым заболеванием, пообещал продолжить концертную деятельность и исполнение музыкальных произведений в студиях звукозаписи. Об этом проживающий в Лондоне Хворостовский сегодня сообщил на своем сайте.