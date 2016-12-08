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В льдах Антарктиды обнаружили гигантскую трещину - ученые обеспокоены

08.12.2016 13:57
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В льдах Антарктиды обнаружили гигантскую трещину - ученые обеспокоены

Исследователи миссии IceBridge NASA обнаружили в Антарктиде гигантскую трещину длиной  112 километров, пишет  сайт zn.ua.

Как отмечает  Live Science, ее появление означает начало распада ледника Ларсена и может повлечь за собой появление айсберга площадью 6,5 тысяч квадратных километров. Трещина была обнаружена 10 ноября и тогда ее длина составляла 112 километров, а ширина – 91 метр. Глубина трещины составляет около 500 метров. По мнению исследователей, трещина появилась относительно недавно – с помощью спутниковых снимков ее удалось засечь только в этом году. Это свидетельствует о сверхбыстром разрушении ледника.

Ледник Ларсена является четвертым по величине ледником Антарктического полуострова, его распад приведет к "сползанию" в воду континентальных льдов Антарктиды.

В ноябре прошлого года в Гренландии раскололся ледник, таяние которого способно повысить уровень мирового океана на 50 сантиметров. В других регионах Гренландии также наблюдаются масштабные таяния ледников. Если в Гренландии растает весь лед, это приведет к повышению уровня мирового океана на шесть метров.

Украинские ученые заявили о том, что озоновая дыра увеличивает стену, которая защищает Антарктику от  воздуха из теплых широт. Ее исчезновение может привести к тому, что потепление в Антарктиде будет идти еще более быстрыми темпами. 

 


Фото: zn.ua/

Теги: Донбасс, лед, трещина, Антарктида
 
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