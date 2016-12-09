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Опубликован первый трейлер нового "Человека-паука" (видео)
В сети появился первый трейлер фильма "Человек-паук: Возвращение домой" режиссера Джона Уоттса. Главную роль в фильме исполнил Том Холланд, который уже появлялся в образе Питера Паркера в картине "Первый мститель: Противостояние".
Казалось бы, Питер Паркер всего лишь обычный школьник, живущий в Нью-Йорке, и занимающийся абсолютно тем же, что и его многочисленные сверстники. Но это только обман зрения, ведь на самом деле, он обладает особыми способностями после того, как его укусил радиоактивный паук. Следуя кредо его дяди Бэна "с великой силой приходит великая ответственность", Питер становится Человеком-пауком — героем, который пытается помогать людям.
Но каково это быть героем в таком юном возрасте, особенно, когда ты находишься в мире, где существуют Мстители? Преследуемого подобными мыслями Человека-паука ждет встреча с новым могущественным врагом, чьи действия могут уничтожить весь город.
Источник: ua.today.
Теги: Донбасс
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