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В Японии к 100-летию со дня смерти известного писателя создали его двойника-робота (видео)

09.12.2016 14:15
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В Японии к 100-летию со дня смерти известного писателя создали его двойника-робота (видео)

В Японии "реинкарнировали" классика Нацумэ Сосэки.

Как сообщает Zn.ua, робот был создан к 100-летию со дня смерти писателя.

Над ним трудилась группа ученых из университета Нисегакуся, который можно назвать альма-матер писателя, и группа Хироси Исигуро, ведущего японского создателя человекоподобных роботов из университета Осака.

Для того, чтобы робот был максимально похож на писателя, использовались его фотографии, данные о его росте и весе, и даже маска его внука.
"Друзья, давно мы не виделись! Около 100 лет прошло, наверное", заявил робот на презентации.

 



Источник: unian.net.



Теги: Донбасс, Япония, робот, писатель
 
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