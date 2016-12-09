В Японии к 100-летию со дня смерти известного писателя создали его двойника-робота (видео)

09.12.2016 14:15

В Японии "реинкарнировали" классика Нацумэ Сосэки.



Как сообщает Zn.ua, робот был создан к 100-летию со дня смерти писателя.

Над ним трудилась группа ученых из университета Нисегакуся, который можно назвать альма-матер писателя, и группа Хироси Исигуро, ведущего японского создателя человекоподобных роботов из университета Осака.



Для того, чтобы робот был максимально похож на писателя, использовались его фотографии, данные о его росте и весе, и даже маска его внука.

"Друзья, давно мы не виделись! Около 100 лет прошло, наверное", заявил робот на презентации.







Источник: unian.net.