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Мадонна стала "Женщиной года" по версии журнала Billboard

10.12.2016 12:23
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Мадонна стала "Женщиной года" по версии журнала Billboard

Американская певица Мадонна была признана "Женщиной года" по версии журнала Billboard. Об этом сообщает 112.ua.

"Спасибо за признание моей способности продолжать свою карьеру в течение 34 лет перед лицом вопиющего сексизма, женоненавистничества и неустанных злоупотреблений", - заявила певица в своей речи.

 Кроме того, Мадонна отметила, что в жизни нет никакой другой стойкой веры, кроме веры в себя.

 Всего за вечер Мадонна собрала 7,5 млн долл. для своего благотворительного фонда Raising Malavi, который занимается помощью населению африканской республики Малави, откуда родом двое приемных детей певицы.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, Мадонна, женщина года, певица
 
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