Мадонна стала "Женщиной года" по версии журнала Billboard

10.12.2016 12:23

Американская певица Мадонна была признана "Женщиной года" по версии журнала Billboard. Об этом сообщает 112.ua.

"Спасибо за признание моей способности продолжать свою карьеру в течение 34 лет перед лицом вопиющего сексизма, женоненавистничества и неустанных злоупотреблений", - заявила певица в своей речи.

Кроме того, Мадонна отметила, что в жизни нет никакой другой стойкой веры, кроме веры в себя.

Всего за вечер Мадонна собрала 7,5 млн долл. для своего благотворительного фонда Raising Malavi, который занимается помощью населению африканской республики Малави, откуда родом двое приемных детей певицы.