«Мы попали в цивилизацию недавно и случайно» - российские артисты сказали правду об РФ

10.12.2016 09:34

Актёры и шоумены Леонид Ярмольник и Николай Фоменко произвели фурор в пространстве Рунета. Речь идёт об их участии в передаче русскоязычного латвийского "Радио Балтком", пишет сайт aif.ru.

Программа, в которой приняли участи Ярмольник и Фоменко, называется "Встретились — поговорили". В Латвии артисты представляли свой спектакль "И снова с наступающим", но наибольший интерес аудитории вызвал не рассказ о нём, а ответы Ярмольника и Фоменко на вопросы журналистов о политической и культурной жизни России.

Переход к сложным вопросам журналист осуществил через тему КВН, поинтересовавшись у Ярмольника, в течение долгого времени находившегося в жюри этой передачи: "Жив ли КВН?" При этом ведущий сравнил КВН ", а затем прс Горьким, который "до возвращения в СССР спорил с Ленинымевратился в часть советской машины пропаганды.

"Я думаю, что КВН стал такой же программой, как все остальные, — ответил Ярмольник. — Они шутят так, как это нужно, они шутят тогда, когда это нужно, и в том ракурсе, в котором это принимается... Я ушёл из КВН три года назад, и это с концами".

Разговор о цензуре и протестах против некоторых выставок позволил Николаю Фоменко высказать своё отношение к культурному уровню современных россиян.

"Очень трудно россиянам. На них обрушилась за последние десять лет мировая цивилизация, — сказал шоумен. — Немцы с “Мерседесом” вместе 110 лет, они выросли с ним... А тут всего 10 лет, как на человека это обрушилось: он может машину купить, он может за границу поехать. Машины, телевизоры, электроника... У него же этого никогда не было, он ничего про это не знает. Конечно, он потихонечку сходит с ума. Поэтому он бежит, подкладывает свиней, плюётся, бросается чем-то... Это их мнение и понимание. Сумасшедших стало больше. И вот эти сумасшедшие временами есть в тех местах, которые пытаются управляться с культурой".

С этой темы разговор перешёл на Андрея Макаревича, чья позиция по присоединению Крыма и войне на Украине вызвала в России, мягко говоря, неоднозначные оценки.

"Можно ругать Макаревича, обзывать его как угодно, но те, кто орёт и говорит пошлятину в адрес Андрея (который имеет право на любое мнение, поскольку это свобода слова), те, кто набрасывается, потом откладывают телефон, идут вечером бухать, берут гитару и начинают петь “Я пью до дна за тех, кто в море”", — заявил Фоменко.

Журналистка предположила, что, возможно, Макаревич обидел некоторых поклонников своей позицией, но Фоменко отмёл такую возможность с порога: "Не относитесь к этому серьёзно. Никакой позиции нет. Если бы была позиция, все бы стояли на площади".

"Это вульгарные люди, которые тянут одеяло, хотят, чтобы их заметили, — поддержал коллегу Ярмольник. — Я думаю, если вопрос коснётся Крыма, 90 процентов из них не объяснят вам по географии, где Крым. Гарантирую вам".

"Мы попали в цивилизацию недавно и случайно", — посетовал Фоменко заметив, что "в Англии телевизор смотрят из поколения в поколение, а в России молодёжь не знает, что в нём идёт".

Высказывания Фоменко и Ярмольника разошлись в Рунете, вызывая прямо противоположные эмоции.