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Немного позитива в ленту (ВИДЕО)

10.12.2016 22:32
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Щенок ши-тцу  знакомится со своим хозяином. Приятная встреча.


Фото: jivi-interesno.ru/

Теги: Донбасс, знакомство, щенок, хозяйственный суд
 
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