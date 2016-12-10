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Президент Колумбии стал лауреатом Нобелевской премии мира (ФОТО)
Нобелевскую премию мира за 2016 год вручена в Осло президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу, который, по признанию членов Нобелевского комитета, предпринял "решительные и мужественные усилия по окончанию в стране гражданской войны, продолжавшейся более 50 лет". Об этом сообщает 112.ua.
"Я получаю эту премию от имени почти 50 миллионов колумбийцев, которые, наконец, видят конец более чем полувекового кошмара, принесшего только боль, горе и отсталость нашей стране", - сказал Сантос.
Президент Хуан Мануэль Сантос назвал то, что именно ему вручили эту премию "даром небес".
"Я должен вам признаться, что новость пришла, как будто это был подарок с небес", - сказал Сантос.
В норвежском нобелевском комитете отметили, что обратили внимание не только на заслуги президента Колумбии в достижении мира, но и многих других представителей колумбийского народа.
"Вклад в мирный процесс внесли многие группы и отдельные люди, и они заслуживают нашу благодарность и уважение, включая неустанных переговорщиков, координаторов, дипломатов, политиков и, конечно, руководителей правительства и партизан FARC (РВСК). Мы отдаем должное представителям жертв гражданской войны, некоторые из которых присутствуют здесь сегодня", - сказала зампредседателя Норвежского нобелевского комитета Берит Реисс-Андерсен на церемонии награждения.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, президент, мир, Колумбия, Нобелевская премия
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