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"50 оттенков серого", "Марсианин" и продолжение Гарри Поттера - Google назвал лучшие книги года

13.12.2016 22:08
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"50 оттенков серого", "Марсианин" и продолжение Гарри Поттера - Google назвал лучшие книги года

Google подводит итоги года и назвал 100 книг, которые были особо популярны среди пользователей Google Play, сообщает zn.ua.

Первое место в списке заняла книга "Гарри Поттер и проклятое дитя", ставшая восьмой частью приключений мальчика-волшебника, сообщает Business Insider.

На втором месте в рейтинге Google разместилась "Девушка в поезде" Полы Хокингс, а замыкает тройку лидеров роман "До встречи с тобой" Джоджо Мойес.

В десятку самых популярных книг вошли также "50 оттенков серого", написанные от лица Кристиана Грея, "Дом странных детей мисс Перегрин", "Марсианин" и первая книга цикла "Песнь льда и пламени".

Стоит отметить, что не все книги, которые вошли в список, были выпущены в 2016 году. Так, книга Дейла Карнеги "Как завоевать друзей и влиять на людей" стала одной из лучших, несмотря на то, что вышла в 1936 году.


Фото: www.mirf.ru/

Теги: Донбасс, книга, Гарри Поттер и дары смерти
 
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