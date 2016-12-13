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"50 оттенков серого", "Марсианин" и продолжение Гарри Поттера - Google назвал лучшие книги года
Google подводит итоги года и назвал 100 книг, которые были особо популярны среди пользователей Google Play, сообщает zn.ua.
Первое место в списке заняла книга "Гарри Поттер и проклятое дитя", ставшая восьмой частью приключений мальчика-волшебника, сообщает Business Insider.
На втором месте в рейтинге Google разместилась "Девушка в поезде" Полы Хокингс, а замыкает тройку лидеров роман "До встречи с тобой" Джоджо Мойес.
В десятку самых популярных книг вошли также "50 оттенков серого", написанные от лица Кристиана Грея, "Дом странных детей мисс Перегрин", "Марсианин" и первая книга цикла "Песнь льда и пламени".
Стоит отметить, что не все книги, которые вошли в список, были выпущены в 2016 году. Так, книга Дейла Карнеги "Как завоевать друзей и влиять на людей" стала одной из лучших, несмотря на то, что вышла в 1936 году.
Фото: www.mirf.ru/
Теги: Донбасс, книга, Гарри Поттер и дары смерти
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