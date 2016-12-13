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Рисунок Леонардо да Винчи стоимостью 15 миллионов евро нашелся у французского пенсионера

13.12.2016 12:28
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Рисунок Леонардо да Винчи стоимостью 15 миллионов евро нашелся у французского пенсионера

Бывший французский врач, а ныне пенсионер принес в парижский аукционный дом пачку рисунков, которые когда-то принадлежал его отцу, пишет ria.ru.

Парижанин, пожелавший остаться анонимным, принес рисунки в аукционный дом Tajan еще в марте. А недавно сотрудник аукциона заметил среди 15 работ изображение святого Себастьяна, привязанного к дереву.

Эксперты выяснили, что этот рисунок, выполненный тушью, принадлежит перу Леонардо да Винчи и был сделан в период между 1482 и 1485 годами. Его оценили в 15 млн евро. 


Фото: https://ria.ru/

Теги: Донбасс, евро, Франция, аукцион, Леонардо да Винчи, миллион, рисунки
 
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