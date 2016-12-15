15 декабря - Международный день чая

15.12.2016 07:56

Ежегодно 15 декабря во всех странах, удерживающих статус ведущих мировых производителей чая, отмечается Международный день чая (International Tea Day).

Решение отмечать Международный день чая именно 15 декабря было принято после неоднократного обсуждения во многих международных организациях и профсоюзах в течении Всемирного общественного форума (World Social Forum), проходившего в 2004 году в Мумбае (Mumbai, Индия) и в 2005 году в Порте Аллегре (Porte Allegre, Бразилия).

Кстати, в этот день была обнародована Мировая Декларация Прав работников чайной индустрии. Международный день чая в основном отмечают страны, в экономике которых статья о производстве чая занимает одно их главных мест — это Индия, Шри Ланка, Бангладеш, Непал, Китай, Вьетнам, Индонезия, Кения, Малайзия, Уганда.

Считается, что чай, как напиток, был открыт вторым императором Китая Шеном Нунгом (Shen Nung) примерно в 2737 году до н.э., когда император опустил листочки чайного дерева в чашку с горячей водой.



Сегодня многие любители чая помимо "заварки" добавляют в полюбившийся напиток лук, имбирь, специи или дольки апельсина. Некоторые народы варят чай на молоке... Многие страны имеют свои традиции чаепития, но неизменно одно - чай продолжает оставаться одним из самых любимых напитков на земле.





