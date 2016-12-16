Дипломатическая пощечина Путину

16.12.2016 12:38

С императором Японии президент РФ не встретится. Это дипломатическая пощечина, ведь монарх принимает всех почетных гостей.

Дипломатические пощечины и холодный прием. Таким выдался первый день визита российского президента Владимира Путина в Японию. Между Токио и Москвой – напряженные отношения из-за Южных Курильских островов, которые японцы не могут вернуть себе после Второй мировой войны. Более того – формально страны до сих пор в состоянии войны, ведь после 1945 года так и не подписали соглашения о мире.

Япония понимает Украину, как никто – 60 лет назад Москва захватила ее территории на Южных Курилах. Эти острова до сих пор обозначают на мировых картах как спорные территории. Премьер Синдзо Абэ заявил, будет отвоевывать свое дипломатично.

"Я хочу вести разговор как японец, у которого на сердце высечены мысли и мечты бывших жителей этих островов. Я надеюсь, что мы сможем поговорить в спокойной и тихой обстановке в горячих источниках у реки, в горах", – сказал Синдзо Абэ.

Горячие источники – это главная приманка города Нагато. Отсюда родом сам Синдзо Абэ, здесь хотели принимать Путина два дня и не делать из визита события. Но российская сторона настояла, чтобы визит был в Токио. В то же время с императором Японии Владимир Путин не встретится. Это дипломатическая пощечина, ведь монарх принимает всех почетных гостей.

Да и на аэродроме в Токио Путина только министр иностранных дел. Ждать хозяина Кремля дипломату пришлось два часа. Для самых пунктуальных людей в мире – японцев – это неприемлемо.

С японским премьером российский президент видится уже в гостинице. Там тоже прием не теплый. Абэ будто случайно забывает пожать руку Путину перед протокольной беседой и удобно усаживается в кресле.

Прессе разрешили снимать только первые несколько минут. Путин двусмысленно отшутился о местных горячих источниках.

"Спасибо за то, что можно будет ознакомиться с этими местами, можно будет расслабиться в горячих потоках, но лучше не сильно напрягаться", – сказал Путин.

Далее – разговор за закрытыми дверями. Как сообщили представитель делегаций Путин и Абэ обсудили ряд вопросов, в том числе и украинский. Но главной темы, чьи острова – лидеры стран пока не касались.

Сегодня в Токио проведут второй раунд переговоров.

Источник: segodnya.ua.



