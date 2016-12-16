Шокирующая история: шахтер прожил под землей 17 лет (ВИДЕО)

16.12.2016 09:35

Вы не поверите, как ему удалось уцелеть.





После 17 лет проведенных под землей — шахтер был найден живым. Бригаду шахтеров из провинции на западе Китая, ждал невероятный сюрприз, когда они прокопали экскаватором галерею на разделе старого рудника, который был заброшен 17 лет назад после сильного землетрясения.,Во время которого деревянные конструкции обрушились оставив под руинами 118 человек, – говорится в сюжете YouTube-канала Интересные факты.

Все шахтеры погибли, все — за исключением Чунга. Единственная причина, по которой ему удалось выжить — вентиляционное отверстие, которое было единственным доступом свежего воздуха.

59-летний спасенный шахтер — Чунг Ваи, был немедленно доставлен в госпиталь, для полной оценки его физического и психического состояния.

Он сумел выжить благодаря аварийному запасу риса и воды, хранящимся в подземном депо и предусмотренных специально для такого случая, однако этого было мало и Мужчина дополнял свое питание тем, что ловил и ел крыс, которые жили в шахте, а также собирал в больших количествах какие-то фосфоресцирующие организмы, которые составляли его источник витаминов

Это самый уникальный случай, когда человеку удалось выжить в течении столь длительного времени в таких экстремальных условиях.

Источник: segodnya.ua.



