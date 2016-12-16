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Шокирующее решение: Трамп может потерять пост президента

16.12.2016 07:10
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Шокирующее решение: Трамп может потерять пост президента

Над Дональдом Трампом вновь нависла серьезная угроза не стать очередным главой США.

Американские СМИ сообщают, что коллегия выборщиков готова заблокировать победу политика на состоявшихся выборах, пишет dialog.ua.

Влиятельное издание Politico сообщает, что профессор Гарварда Ларри Лессиг, который является одним из самых значительных специалистов по конституционному праву США, заявил, что уже 20 человек из коллегии американских выборщиков сделали заявление о том, что не будут голосовать за Трампа.

Победа американца на выборах президента будет полностью заблокирована в случае, если еще 20 выборщиков объявляет про аналогичное решение. Резонансное голосование выборщиков будет проходить в ближайший понедельник, 15 декабря.

Журналисты сообщают, что если кандидатура скандального американца не будет согласована коллегией, то очередного президента США будет выбирать сенат, что может стать настоящим шоком и потрясением для самого Трампа.

 

Источник: from-ua.com.



Теги: США, Донбасс, президент
 
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