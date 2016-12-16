Ученые: Из ядерных отходов с помощью алмаза можно создать вечную батарейку

16.12.2016 16:25

Для того, чтобы решить глобальную проблему утилизации отходов от ядерных электростанций, британские ученые предложили использовать алмазы. Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на ITC.

Они нашли способ преобразования тысяч тонн ядерных отходов определенного вида в своего рода алмазные ядерные батареи, которые способны вырабатывать пусть небольшой электрический ток, но делать это тысячелетиями. Говоря точнее, работая над проблемой утилизации отходов реакторов первого поколения, использующих графитовые стрежни в качестве регуляторов скорости реакции ядерного расщепления, они нашли способ полного выведения из этих стержней радиоактивного изотопа углерод-14 для его последующего превращения в искусственный алмаз.

Алмазы – вещества, которые под воздействием радиоактивного излучения производят электричество в малых дозах. А в данном случае алмаз, который состоит из радиоактивного углерода – сам по себе источник такой радиации. Таким образом, алмазная ядерная батарея, не имея никаких движущихся частей, поглощает создаваемую ею же радиацию и не требует обслуживания.

Искусственные алмазы, изготовленные из углерода-14 достаточно радиоактивны, поэтому они облачены в слой из обычного нерадиоактивного искусственного алмаза. Этот слой удерживает бета-излучение достаточно хорошо, снижая его интенсивность практически до нуля, а высокая прочность алмаза позволяет ему выступать в роли защиты, обеспечивающей сохранность внутреннего радиоактивного ядра батареи.

Ученые уже создали первый опытный образец алмазной ядерной батареи с ядром, в составе которого находится радиоактивный изотоп никель-63 и готовятся к созданию варианта с ядром на основе углерода-14, который будет значительно эффективнее никелевой модели. Более того, благодаря длительному периоду полураспада углерода-14, батарея на его основе сможет сохранить половину изначальной емкости даже спустя 5,5 тыс. лет.

В числе областей применения своей ядерной батарейке ученые называют маломощные электрические устройства вроде кардиостимуляторов, спутников и стратосферных БПЛА.

Источник: from-ua.com.