Женщина из Бангладеш с сотнями опухолей мечтает умереть

От образований по всему телу она испытывает только страдания.

В Бангладеш живет женщина, которая не хочет жить из-за травли жителей собственной деревни. Лицо и тело Хосинеары Бегум покрыто сотнями опухолей, из-за чего земляки прозвали ее картофельной женщиной.

Она родилась с несколькими шишками на лице и шее и утверждает, что местный врач удалил их. Однако, вскоре образования появились вновь - уже по всему телу. Спустя два года после рождения сына они начали расти, пишет Daily Mail.

После потери мужа отношения Хосинеары с жителями деревни стали еще напряженнее. К тому же, она испытывает от своего недуга одни мучения, поэтому не находит в себе сил жить дальше.

- Даже мой трехлетий внук плачет, когда видит меня, - жалуется женщина.

В попытках ослабить страдания, она надевает одежду из мягкого хлопка и вспоминает своего супруга, который принял ее такой, какой она есть.

Источник: kp.ua.