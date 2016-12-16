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Женщина из Бангладеш с сотнями опухолей мечтает умереть

16.12.2016 19:05
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Женщина из Бангладеш с сотнями опухолей мечтает умереть

От образований по всему телу она испытывает только страдания.

В Бангладеш живет женщина, которая не хочет жить из-за травли жителей собственной деревни. Лицо и тело Хосинеары Бегум покрыто сотнями опухолей, из-за чего земляки прозвали ее картофельной женщиной.

Она родилась с несколькими шишками на лице и шее и утверждает, что местный врач удалил их. Однако, вскоре образования появились вновь - уже по всему телу. Спустя два года после рождения сына они начали расти, пишет Daily Mail.

После потери мужа отношения Хосинеары с жителями деревни стали еще напряженнее. К тому же, она испытывает от своего недуга одни мучения, поэтому не находит в себе сил жить дальше.

- Даже мой трехлетий внук плачет, когда видит меня, - жалуется женщина.

В попытках ослабить страдания, она надевает одежду из мягкого хлопка и вспоминает своего супруга, который принял ее такой, какой она есть.

 

Источник: kp.ua.



Теги: Донбасс, Бангладеш, опухоль, женщина
 
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