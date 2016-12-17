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Обама вынужден был прервать свою заключительную пресс-конференцию в качестве президента США (ВИДЕО)
17.12.2016 16:15
Резонансный эпизод произошел на заключительной пресс-конференции уходящего президента США Барака Обамы. Зал Белого дома был переполнен, так как Обама последний раз выступал перед журналистами на официальном брифинге в ранге президента страны, сообщает dialog.ua.
Именно из-за этого зал был переполнен. В один из моментов брифинга в зале появился шум и Обама остановил пресс-конференцию, обеспокоенно задав вопрос о происходящей ситуации.
Президент не растерялся и вызвал личного доктора Белого дома, который и оказал журналистке в помощь. Видео резонансного эпизода было мгновенно опубликовано в Интернете.
Журналисты сообщают, что выступление Обамы вызвало настоящий резонанс у журналистов и они, вместе с операторами, наполнили тесную комнату для прессы. Именно поэтому в суматохе не сразу стало понятно, что произошло на самом деле.
Фото: www.dialog.ua/
Теги: Донбасс, здоровье, доктор, журналист, пресс-конференция, Обама
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