Обама вынужден был прервать свою заключительную пресс-конференцию в качестве президента США (ВИДЕО)

Именно из-за этого зал был переполнен. В один из моментов брифинга в зале появился шум и Обама остановил пресс-конференцию, обеспокоенно задав вопрос о происходящей ситуации.

Президент не растерялся и вызвал личного доктора Белого дома, который и оказал журналистке в помощь. Видео резонансного эпизода было мгновенно опубликовано в Интернете.

Журналисты сообщают, что выступление Обамы вызвало настоящий резонанс у журналистов и они, вместе с операторами, наполнили тесную комнату для прессы. Именно поэтому в суматохе не сразу стало понятно, что произошло на самом деле.