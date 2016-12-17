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Вальс Доги признан ЮНЕСКО одним из 4-х музыкальных шедевров ХХ века (ВИДЕО)

17.12.2016 21:05
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Вальс Доги признан ЮНЕСКО одним из 4-х музыкальных шедевров ХХ века (ВИДЕО)

ЮНЕСКО объявил вальс композитора Евгения Доги из фильма "Мой ласковый и нежный зверь" режиссера Эмиля Лотяну четвертым музыкальным шедевром ХХ века.

В течение почти четырех десятилетий "Вальс любви" Евгения Доги очаровывает публику в концертных залах всего мира.

Тогда маэстро даже не подозревал, что эта мелодия сделает его знаменитым: "Я пришел, оркестр играл, играл без остановки, потом музыканты застучали смычками по пюпитрам. Думаю, вот, они смеются надо мной, я действительно думал, что это шутка".

А то, как Лотяну соединил в фильме музыку и актерскую игру, Евгений Дога считает необыкновенным: "Это хрестоматийная сцена. Очень скоро эта мелодия вышла из фильма. В интернете можно найти не сотни, а тысячи клипов. Потрясающе. Некоторые из них очень удачные!"

Отметим, мелодии Евгения Доги вошли в международный рейтинг 200 лучших музыкальных произведений всех времен. На протяжении своей карьеры Евгений Дога написал 75 вальсов.


Фото: www.vokrug.tv/

Теги: Донбасс, ЮНЕСКО, композитор, Евгений Алдонин, валенки
 
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