Вальс Доги признан ЮНЕСКО одним из 4-х музыкальных шедевров ХХ века (ВИДЕО)

17.12.2016 21:05

ЮНЕСКО объявил вальс композитора Евгения Доги из фильма "Мой ласковый и нежный зверь" режиссера Эмиля Лотяну четвертым музыкальным шедевром ХХ века.

В течение почти четырех десятилетий "Вальс любви" Евгения Доги очаровывает публику в концертных залах всего мира.

Тогда маэстро даже не подозревал, что эта мелодия сделает его знаменитым: "Я пришел, оркестр играл, играл без остановки, потом музыканты застучали смычками по пюпитрам. Думаю, вот, они смеются надо мной, я действительно думал, что это шутка".

А то, как Лотяну соединил в фильме музыку и актерскую игру, Евгений Дога считает необыкновенным: "Это хрестоматийная сцена. Очень скоро эта мелодия вышла из фильма. В интернете можно найти не сотни, а тысячи клипов. Потрясающе. Некоторые из них очень удачные!"

Отметим, мелодии Евгения Доги вошли в международный рейтинг 200 лучших музыкальных произведений всех времен. На протяжении своей карьеры Евгений Дога написал 75 вальсов.