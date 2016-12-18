Тройной позор Путина в Японии

18.12.2016 11:50

В Интернете высмеяли целый ряд неудач российского президента России Владимира Путина во время визита в Японию. По странному стечению обстоятельств Путин умудрился опоздать на встречу, опростоволоситься с неудачной попыткой скрыть низкий рост, а так же разгневать россиян за сдачу Курильских островов японцам, пишет dialog.ua

В японской прессе стоит шум по поводу жалкой попытки Путина уменьшить разницу в росте с премьером Японии Синдзо Абэ.

СМИ опубликовали фотографии встречи двух лидеров на минувшей неделе. На одном из снимков японские журналисты обратили особое внимание на туфли Путина с большим каблуком.

При этом на второй фотографии становится очевидно, что уловка Путину не помогла и он все равно остался ниже ростом, чем японский премьер. Пользователи социальных сетей едко комментирую неудачную попытку Путина скрыть собственные комплексы по поводу низкого роста.

Отмечается, что Путин часто был замечен в собственных попытках скрыть низкий рост, однако многие удивляются и не понимают, зачем он постоянно предпринимает неудачные попытки и становится объектом массовых насмешек и издевательств в свой адрес.