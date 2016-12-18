Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Тройной позор Путина в Японии

18.12.2016 11:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Тройной позор Путина в Японии

В Интернете высмеяли целый ряд неудач российского президента России Владимира Путина во время визита в Японию. По странному стечению обстоятельств Путин умудрился опоздать на встречу, опростоволоситься с неудачной попыткой скрыть низкий рост, а так же разгневать россиян за сдачу Курильских островов японцам, пишет dialog.ua

В японской прессе стоит шум по поводу жалкой попытки Путина уменьшить разницу в росте с премьером Японии Синдзо Абэ.
СМИ опубликовали фотографии встречи двух лидеров на минувшей неделе. На одном из снимков японские журналисты обратили особое внимание на туфли Путина с большим каблуком.
При этом на второй фотографии становится очевидно, что уловка Путину не помогла и он все равно остался ниже ростом, чем японский премьер. Пользователи социальных сетей едко комментирую неудачную попытку Путина скрыть собственные комплексы по поводу низкого роста.
Отмечается, что Путин часто был замечен в собственных попытках скрыть низкий рост, однако многие удивляются и не понимают, зачем он постоянно предпринимает неудачные попытки и становится объектом массовых насмешек и издевательств в свой адрес.



Теги: Донбасс, Путин, Япония
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх