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Жванецкий жестоко высмеял очередное вранье Путина. ВИДЕО

18.12.2016 12:07
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Жванецкий жестоко высмеял очередное вранье Путина. ВИДЕО

Известный украинский и российский сатирик Михаил Жванецкий остро выступил в адрес президента России и его послания российским политикам, которое было больше похоже на цирк и клоунаду во время пафосной речи президента Владимира Путина, пишет dialog.ua.
Жванецкий рассказал о том, как Путин отметил расцвет коррупции в России и сообщил о неприемлемости текущего положения дел.
Сатирик ехидно намекнул на то, что люди, которые сидели в зале и сам Путин, являются эпицентром коррупции, при этом каждый из чиновников послушно сидел и одобрительно слушал выступление главы России.
Жванецкий также отметил, что по мнению главы РФ коррупция "процветает где-то в России", но не во власти, представители которой и собрались в высоком кремлевском зале.
Пользователей Сети отмечают мастерство сатирика, который во время жесточайшей цензуры смог открыто и смело высмеять положение дел в нынешней России.



Теги: Донбасс, Путин, Жванецкий
 
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