Жванецкий жестоко высмеял очередное вранье Путина. ВИДЕО

18.12.2016 12:07

Известный украинский и российский сатирик Михаил Жванецкий остро выступил в адрес президента России и его послания российским политикам, которое было больше похоже на цирк и клоунаду во время пафосной речи президента Владимира Путина, пишет dialog.ua.

Жванецкий рассказал о том, как Путин отметил расцвет коррупции в России и сообщил о неприемлемости текущего положения дел.

Сатирик ехидно намекнул на то, что люди, которые сидели в зале и сам Путин, являются эпицентром коррупции, при этом каждый из чиновников послушно сидел и одобрительно слушал выступление главы России.

Жванецкий также отметил, что по мнению главы РФ коррупция "процветает где-то в России", но не во власти, представители которой и собрались в высоком кремлевском зале.

Пользователей Сети отмечают мастерство сатирика, который во время жесточайшей цензуры смог открыто и смело высмеять положение дел в нынешней России.