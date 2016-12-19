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Обнаружен вход в параллельный мир: официальные власти против изучения феномена

19.12.2016 10:18
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Обнаружен вход в параллельный мир: официальные власти против изучения феномена

Вход в параллельный мир был обнаружен исследователями еще около десяти лет назад, однако они не хотят продолжать изучение загадочного места, информирует replyua.net.

Предполагаемый вход в параллельный мир находится в Пещере ласточек, в Мексике, и там обитают очень странные объекты или даже существа, которых исследователи называют «летающими стержнями». Эти объекты могут развивать скорость до двух километров в секунду, и исследователи заметили «стержней» с помощью камер. По словам ученых, у этих «существ» нет материальной оболочки.

Некоторые специалисты уверены, что стержни являются разумной формой жизни, однако существуют в параллельных мирах. Однако скептики, которые занимаются исследованием пещеры, уже заявили, что «стержни» - это всего лишь оптическая иллюзия, возникающая при съемке на камеру.

Скептиков уже проинформировали о том, что они сильно заблуждаются – «летающих стержней» видели не только в пещерах Мексики, но и в других уголках планеты. Недавно была создана группа, куда вошли известные ученые, и она будет заниматься изучением обнаруженного феномена, однако официальные власти отказываются изучать Пещеру ласточек.

 

Источник: from-ua.com.



Теги: Донбасс, Мексика, параллельный мир
 
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