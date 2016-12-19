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Обнаружен вход в параллельный мир: официальные власти против изучения феномена
Вход в параллельный мир был обнаружен исследователями еще около десяти лет назад, однако они не хотят продолжать изучение загадочного места, информирует replyua.net.
Предполагаемый вход в параллельный мир находится в Пещере ласточек, в Мексике, и там обитают очень странные объекты или даже существа, которых исследователи называют «летающими стержнями». Эти объекты могут развивать скорость до двух километров в секунду, и исследователи заметили «стержней» с помощью камер. По словам ученых, у этих «существ» нет материальной оболочки.
Некоторые специалисты уверены, что стержни являются разумной формой жизни, однако существуют в параллельных мирах. Однако скептики, которые занимаются исследованием пещеры, уже заявили, что «стержни» - это всего лишь оптическая иллюзия, возникающая при съемке на камеру.
Скептиков уже проинформировали о том, что они сильно заблуждаются – «летающих стержней» видели не только в пещерах Мексики, но и в других уголках планеты. Недавно была создана группа, куда вошли известные ученые, и она будет заниматься изучением обнаруженного феномена, однако официальные власти отказываются изучать Пещеру ласточек.
Источник: from-ua.com.
Теги: Донбасс, Мексика, параллельный мир
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