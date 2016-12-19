Возможность путешествия во времени доказана учеными

19.12.2016 20:45

Основная помеха в путешествиях во времени - это замкнутые временные кривые.

Австралийские ученые, которые осуществили серию крайне любопытных экспериментов, описанных на страницах авторитетного научного издания Nature Communications, заявили - путешествия во времени могут оказаться не такими уж и фантастическими.

Ученые Университета Квинсленда изучали принципиальную возможность перемещений во времени на квантовом уровне. Так специалисты, сумели достичь взаимодействия фотона с представлением самого себя из другого отрезка времени.

Авторы исследования рассказали - «основная помеха в путешествиях во времени - это замкнутые временные кривые, которые, будучи линиями существующих в материальном мире частиц, теоретически позволяют им возвращаться в начальную временную точку. Практически же, все это крайне трудноосуществимо ».

Замкнутые временные кривые, несмотря на первые успешные опыты по временному перемещению частиц на квантовом уровне, все еще представляют собой крайне сложную как теоретически, так и практически, область науки.

Эксперименты с перемещением во времени - очень опасная практика, считают некоторые ученые, ведь неизвестно, какими «сюрпризами» может обернуться нарушение пространственно-временного континуума.

Источник: comments.ua.