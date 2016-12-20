Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

ФИФА наказала стадион сборной Чили

20.12.2016 19:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ФИФА наказала стадион сборной Чили

Чемпионы Копа Америка сборная Чили были оштрафованы за поведение своих фанатов.  

Немногим ранее ФИФА говорила об одном матче дисквалификации стадиона Эстадио Насиональ, однако вчера было принято решение дисквалифицировать стадион еще на два матча, сообщает «Корреспондент.net».

Федерация футбола Чили должна выплатить 30000 швейцарских франков (около 29 тысяч долларов) штрафа.

Английская футбольная ассоциация не так давно была оштрафована на 45 тысяч фунтов за то, что их фанаты почтили память героев войны изображениями красных маков.

Чили нужно будет искать другой стадион для проведения домашних матчей отборочного турнира к ЧМ-2018 против Венесуэлы, Парагвая и Эквадора.

Фото: eurosport.co.uk

 

Источник: comments.ua.



Теги: Донбасс, спорт, футбол, Чили, фанат
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх