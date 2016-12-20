ФИФА наказала стадион сборной Чили

20.12.2016 19:10

Чемпионы Копа Америка сборная Чили были оштрафованы за поведение своих фанатов.

Немногим ранее ФИФА говорила об одном матче дисквалификации стадиона Эстадио Насиональ, однако вчера было принято решение дисквалифицировать стадион еще на два матча, сообщает «Корреспондент.net».

Федерация футбола Чили должна выплатить 30000 швейцарских франков (около 29 тысяч долларов) штрафа.

Английская футбольная ассоциация не так давно была оштрафована на 45 тысяч фунтов за то, что их фанаты почтили память героев войны изображениями красных маков.

Чили нужно будет искать другой стадион для проведения домашних матчей отборочного турнира к ЧМ-2018 против Венесуэлы, Парагвая и Эквадора.

Фото: eurosport.co.uk

Источник: comments.ua.