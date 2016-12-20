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Эксперт: Из-за Путина 2017 станет годом террора
Убийство Андрея Карлова, российского дипломата, произошедшее вчера в Анкаре, является очень тревожным сигналом для всего мира. Как сообщает replyua.net, об этом в блоге на ТСН пишет Александр Мережко.
По словам эксперта, 2017 может стать годом террора, и уже сейчас понятно, что мир приближается к глобальной катастрофе. «Зла в мире все больше, но вина за это в большей мере лежит на Путине и РФ. Россия является генератором ненависти и преступлений в мире. США нужно уже наконец очнуться и снова занять лидирующую позицию, чтобы противостоять империи зла», пишет Мережко. По его словам, Путину прекрасно известно о том, что ему нужно отвлечь внимание мира от событий в Сирии и Украине, и это необходимо для отмены санкций.
«У Путина остается всего полгода до того, как санкции будут снова продлены. Чтобы добиться этого, президент РФ будет использовать все способы и попробует переключить внимание мира на «борьбу с терроризмом», которую он в последнее время активно продвигает. Спецслужбы РФ уже начали нагнетать обстановку», отмечает Мережко.
Источник: from-ua.com.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, террор
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