Как Римский папа изуверски унизил российского патриарха (ФОТО)

20.12.2016 19:50

Только наш местный Понтифик закатил образцово-показательный Юбилеище - с получением орденов, со сбором всех подчиненных ему епископов, с чередой банкетов и серией снятых про Юбиляра фильмов...

И тут его римский коллега отметил свой 80-летний юбилей тем, что позавтракал с бездомными, пишет в своем ЖЖ диакон Андрей Кураев.

Восемь бездомных (​​четверо итальянцев, двое румын, молдаванин и перуанец) подарили Папе три подсолнуха.



Это, он, иезуит, специально смиренным притворяется назло настоящему, московскому Святейшему! Все делает, лишь бы контраст был разительней и смешнее! Наверно, не может простить, что наш Святейший чаще с самим Путиным встречается! Вот и завидует...



Месса, конечно, была - в сослужении кардиналов, постоянно живущих в Риме.



«Молитесь о том, чтобы моя старость была спокойной, религиозной и плодотворной, а также радостной»: такими словами Папа, цитируя Гёльдерлина, поблагодарил сослуживших ему на сегодняшней утренней Мессе кардиналов. Папа отметил, что вот уже несколько дней он много думает о старости, и подарок, полученный им на 80-летие от одного монсеньора - трактат «О старости» Цицерона - еще больше напомнил ему об этом. Мысли о возрасте пугают, отметил Папа, но этот период жизни может принести «и радость, и надежду, человек начинает жить заново».



На своем пути мы всегда находим и благодать, и грех; в истории спасения были великие грешники и великие святые - перечисленные в родословной святым Матфеем. И мы находим в нашей жизни то же самое: моменты большой верности Господу и радости служения, но также и моменты неверности и греха, позволяющие ощутить потребность в спасении. Когда мы нуждаемся в спасении, мы исповедуем нашу веру: «Я грешен, а Ты можешь спасти меня, Ты ведешь меня вперед».



«Сегодня мы останавливаемся и смотрим назад, мы видим, насколько прекрасен наш путь, Господь не разочаровал нас, Господь верен. Мы видим также - и в истории, и в нашей жизни - прекрасные моменты верности и скверные моменты греха. Но Господь здесь, Он всегда протягивает нам руку со словами: иди вперед! Это и есть христианская жизнь: иди вперед, к окончательной встрече».



Особенно в период Адвента - бдительного ожидания - мы призваны совершать память, оглянуться и увидеть то, что Господь сделал для нас и для Церкви.



Часто мы жалуемся, что этот путь непрост, но автор Послания к Евреям говорит в ответ замечательные слова: «Спокойно, вы еще не до крови сражались». «Немного чувства юмора от этого богодухновенного автора поможет нам идти вперед», - сказал в заключение проповеди Святейший Отец.

Источник: from-ua.com.