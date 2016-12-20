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"Кремлевский кулинар" Пригожин попал в черный список США из-за того, что кормит Путина и Шойгу

20.12.2016 22:20
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"Кремлевский кулинар" Пригожин попал в черный список США из-за того, что кормит Путина и Шойгу
Российский бизнесмен Евгений Пригожин, который зажил себе славы "кремлевского повара", стал в одном ряду с "запрещенными" гражданами РФ в расширенном санкционном списке Соединенных Штатов Америки.

Как известно, по документу, который опубликовали на онлайн-портале американского Министерства финансов, наряду с Пригожиным-"поваром" в черном списке обозначены имена Михаила Дедова, Михаила Клишина, Кирилла Ковальчука, Дмитрия Лебедева, Дмитрия Мансурова, а также Олега Минаева.

Кроме этого, под санкции попали некоторые компании и судна "Маршал Жуков" и "Сталинград".

В США пояснили, что в данном блэк-листе значатся юридические и физические лица, которые тем или иным образом причиняют вред соседней стране - Украине.

Так, например, Евгений Пригожин попал в список "из-за обширных деловых связей" с руководителем Минобороны России Сергеем Шойгу и с организацией, которая ведет проект по строительству военной базы РФ неподалеку от украинской границы.

 

Источник: dialog.ua.



Теги: Россия, США, Донбасс, Путин, черный список
 
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