"Кремлевский кулинар" Пригожин попал в черный список США из-за того, что кормит Путина и Шойгу

20.12.2016 22:20

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, который зажил себе славы "кремлевского повара", стал в одном ряду с "запрещенными" гражданами РФ в расширенном санкционном списке Соединенных Штатов Америки.

Как известно, по документу, который опубликовали на онлайн-портале американского Министерства финансов, наряду с Пригожиным-"поваром" в черном списке обозначены имена Михаила Дедова, Михаила Клишина, Кирилла Ковальчука, Дмитрия Лебедева, Дмитрия Мансурова, а также Олега Минаева.