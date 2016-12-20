Медиум дал четкий прогноз, умрет ли Путин в 2017-м

20.12.2016 20:35

В 2017 году в России не будет никаких радикальных изменений, а президента страны Владимира Путина не отстранят от власти.

Об этом в эфире Обозревателя заявил медиум и экстрасенс Дмитрий Дульский, который на просьбу редакции разложил карты Таро на будущее России.

"Я могу многих расстроить, но карты показывают, что никаких радикальных изменений в России в 2017 году не предвидится. Карта Король Кубков символизирует бога, царя, императора. Он, как и был, так и останется", - отметил Дульский.

Как подчеркнул медиум, карты говорят о том, что целостности России ничего не угрожает.

"В раскладе есть карты, отвечающие за финансы, здесь - все в порядке. Еще одна карта символизирует людей, которые просто отстраненно смотрят и не вмешиваются ни во что, император же сидит и повелевает всеми. Карты указывают, что с Путиным будут пытаться вести переговоры. Но ничего не говорит о том, что он резко умрет или его сместят. В этом раскладе выпала Семерка Жезлов – она символизирует человека, который подчиняет себе окружающих. Распада империи в 2017 году тоже не будет", - подытожил Дульский.

Источник: from-ua.com.