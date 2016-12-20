"Мы умираем в Алеппо, ты умрешь здесь!" - последние слова киллера

Влиятельное английское издание The Daily Mail сообщило слова, которые произнес турецкий киллер, застреливший посла России в Турции Андрея Карлова.

Убийство дипломата произошло вчера на одной из выставок в столице Турции.

Сразу после серии выстрелов киллер стал кричать слова о смерти сирийцев в Алеппо и неминуемой мести за это.

Журналисты сообщают, что киллер произвел выстрел в воздух, а после этого начал стрельбу в российского дипломата. Он осуществил сразу несколько выстрелов и ранил 3 человек - после этого полиция мгновенно убила самого турка.

Власти Турции и России шокированы произошедшим событием и активно комментируют трагедию. При этом журналисты напоминают, что агрессивные военные действия России в Сирии предполагали подобное развитие событий для российских политиков и дипломатов.

Источник: dialog.ua.