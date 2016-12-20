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Назван самый популярный фильм 2016 года

20.12.2016 15:55
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Назван самый популярный фильм 2016 года

Самый большой в мире кинокаталог IMDb составил список из 10 самых популярных фильмов 2016 года. Как отмечается в заявлении, опубликованном на сайте, список составлен не на основании отзывов критиков или данных о кассовых сборах, а на количестве просмотров страниц того или иного фильма в кинокаталоге.

Первое место в рейтинге занял фильм об антигероях "Отряд самоубийц" режиссера Дэвида Эйра. Фильм рассказывает об отряде злодеев из комиксов, которые будут вместе спасать мир. Они получают задание от Аманды Воллер, главы суперсекретного правительственного агентства, отправиться на очень ответственную миссию, во время выполнения которой они должны послужить высшему добру. Или умереть, пытаясь завершить миссию. Главные роли в фильме исполнили Уилл Смит, Марго Робби, Джаред Лето и другие.

На втором месте разместился фильм "Первый мститель: Противостояние", главные роли в котором исполнили Крис Эванс и Роберт Дауни-младший, а замыкает тройку лидеров "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" с Генри Кавиллом и Бэном Аффлеком.

В список также вошли фильмы "Дэдпул", "Люди Икс: Апокалипсис", "Книга джунглей", "Великолепная семерка", "Охотники за привидениями", "Варкрафт" и "Тарзан. Легенда".

 

Источник: ua.today.



Теги: Донбасс, кино, фильм
 
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