Названо имя нового президента США

20.12.2016 10:55

На голосовании выборщиков Дональд Трамп одержал убедительную победу, и, несмотря на слухи о том, что выборщики могут как-то изменить свое мнение, этого не произошло.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Нью-Йорк Таймс, Дональд Трамп заручился голосами 304 выборщиков, а Хиллари Клинтон получила лишь 224 голоса.

Согласно американским законам, выборщики должны отдать свой голос за того кандидата, за которого проголосовало большинство избирателей, однако могут быть и исключения.

Дело в том, что, если выборщик нарушит правила избрания президента США, и отдаст свой голос тому, кто не набрал максимального числа голосов избирателей, за это его ждет только штраф в размере тысячи долларов.

Удивительно и то, как отреагировали на победу Трампа в России – похоже, россияне радовались избранию Трампа даже больше, чем американцы. В российских СМИ они бурно комментируют новость, не скрывая своей радости. Позже Трамп также прокомментировал голосование выборщиков.

Источник: from-ua.com.