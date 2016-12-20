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Появились четыре доказательства того, что Путин не борется с ИГИЛ, а помогает ему

20.12.2016 20:18
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Появились четыре доказательства того, что Путин не борется с ИГИЛ, а помогает ему

Президент России Владимир Путин активно помогает боевикам из террористической организации "Исламское государство", а не борется с ними, как утверждает новоизбранный президент США Дональд Трамп.

Об этом в интервью ONLINE.UA заявил российский политолог Андрей Пионтковский.

"Победа Трампа — это новое дыхание для Путина. Трамп повторяет одну и ту же мантру: Путин борется с террористами ИГИЛ. Эта мантра — смесь чудовищной лжи одних и глупости других", — убежден эксперт.

Также политолог навел четыре доказательства того, что Путин не борется с ИГИЛ.

"Это показывает масса фактов: торговля Асада нефтью с ИГИЛ, содействие ФСБ отправке боевиков с Северного Кавказа в Сирию на сторону ИГИЛ, деятельность ВКС РФ, которые бьют по Алеппо, Идлибу и Хомсу, по неигиловской оппозиции. Да и сдача Пальмиры вызывает вопросы, так как там оставили горы оружия, особенно средства ПВО (зенитную установку "Шилка", — ONLINE.UA)", — перечислил Пионтковский.

По его словам, "это все теперь должны уничтожать американцы, подчищать за Путиным, но Трамп все продолжает мантру о совместной борьбе с ИГИЛ".

При этом политолог отметил, что "в следующие два месяца будет видно, какая линия внешней политики возьмет верх в США".  

"Ключевым моментом будут слушания в Сенате, Трамп предложил на пост госсекретаря главу ExxonMobil Рекса Тиллерсона. С каждым днем узнаем, что на нем негде печати ставить. Мало того, что он старый дружок Сечина (главы "Роснефти", влиятельного человека из окружения Путина, — ONLINE.UA) с 1999 года, так он еще и в "панамских документах" упоминается, потому что они по бизнесу пересекаются с Сечиным", — добавил эксперт.

Кроме того, Пионтковский выразил мнение, что Тиллерсона в Сенате не утвердят и "это станет поворотным моментом для республиканского истеблишмента". 

 

Источник: ONLINE.UA



Теги: Россия, Донбасс, Путин, терроризм, боевики
 
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