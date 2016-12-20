Поклонская снова опозорилась

20.12.2016 17:15

Экс-"прокурор" Крыма, а ныне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская вновь насмешила пользователей интернета. На этот раз поводом стал ее твит, посвященный Николаю Чудотворцу.

Особое внимание привлекло последнее предложение, пишет Багнет.

"В детстве домовым молоко не ставила на окно? Он у нее не святой, а персонаж мифологический. Все нормально", - иронизирует один из комментаторов.

"Надо бы намекнуть человеку, что Николай Чудотворец и Николай II - разные люди", - отмечает еще один пользователь.

Источник: from-ua.com.