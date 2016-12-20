Прокремлевский центр во Франции выдвинул Путина на Нобелевскую премию мира

20.12.2016 20:40

Симпатизирующий России глава французского "Центра политических и международных отношений" (CFPA) Фабьен Боссар заявил, что официально выдвинул кандидатуру президента РФ Владимира Путина на соискание Нобелевской премии мира. Об этом он заявил российскому агентству "РИА Новости", - сообщает "Украинская правда".

"В качестве главы CFPA я официально представил кандидатуру, направив в Нобелевский комитет письмо, сообщив, что, по моему мнению, президент Владимир Путин может получить Нобелевскую премию мира как награду за его миротворческие усилия", - заявил Боссар.

По его словам, он рассчитывает на поддержку выдвинутой им кандидатуры другими экспертами и политиками.

Боссар также заявил, что ранее президент США Барак Обама получил Нобелевскую премию мира, когда американские войска все еще находились в Ираке. Таким образом, по мнению Боссара, авиаудары по позициям террористов в Сирии не должны помешать присуждению Путину нобелевской награды.