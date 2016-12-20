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Прокремлевский центр во Франции выдвинул Путина на Нобелевскую премию мира

20.12.2016 20:40
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Прокремлевский центр во Франции выдвинул Путина на Нобелевскую премию мира
Симпатизирующий России глава французского "Центра политических и международных отношений" (CFPA) Фабьен Боссар заявил, что официально выдвинул кандидатуру президента РФ Владимира Путина на соискание Нобелевской премии мира. Об этом он заявил российскому агентству "РИА Новости", - сообщает "Украинская правда".
"В качестве главы CFPA я официально представил кандидатуру, направив в Нобелевский комитет письмо, сообщив, что, по моему мнению, президент Владимир Путин может получить Нобелевскую премию мира как награду за его миротворческие усилия", - заявил Боссар.
По его словам, он рассчитывает на поддержку выдвинутой им кандидатуры другими экспертами и политиками.
Боссар также заявил, что ранее президент США Барак Обама получил Нобелевскую премию мира, когда американские войска все еще находились в Ираке. Таким образом, по мнению Боссара, авиаудары по позициям террористов в Сирии не должны помешать присуждению Путину нобелевской награды.
"УП" напоминает, что в прошлом году Боссар лично вручал главе Чечни Рамзану Кадырову приз французского "Центра политики и международных отношений" "За противодействие терроризму и храбрость".
Источник: ostro.org.


Теги: Донбасс, Путин, Нобелевская премия
 
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