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Путин поручил спецслужбам РФ принять дополнительные меры безопасности

20.12.2016 20:10
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Путин поручил спецслужбам РФ принять дополнительные меры безопасности
Президент РФ Владимир Путин в связи с убийством посла России в Анкаре Андрея Карлова и терактом в Берлине поручил спецслужбам РФ принять дополнительные меры для обеспечения безопасности внутри России и российских загранучреждений за рубежом. Об этом он заявил на торжественном вечере, посвященному Дню работников органов безопасности, - сообщает "Интерфакс".
"Прошу спецслужбы принять дополнительные меры по обеспечению безопасности внутри России и вовне, повысить безопасность российских загранучреждений и их сотрудников", - сказал Путин.
Он также поручил "по партнерским каналам усилить работу со спецслужбами других государств".
Путин заявил, что "объединив усилия в борьбе с международным террором, только так мы можем победить".
В сообении напоминается, что 19 декабря в Анкаре был убит посол России Андрей Карлов. МИД РФ квалифицировал нападение как теракт. В тот же день в Берлине в результате наезда грузовика на посетителей рождественского базара 12 человек погибли и около 50 пострадали. Полиция квалифицирует случившееся как теракт.
Источник: ostro.org.


Теги: Россия, Донбасс, Путин, безопасность
 
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