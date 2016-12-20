Путин поручил спецслужбам РФ принять дополнительные меры безопасности

20.12.2016 20:10

Президент РФ Владимир Путин в связи с убийством посла России в Анкаре Андрея Карлова и терактом в Берлине поручил спецслужбам РФ принять дополнительные меры для обеспечения безопасности внутри России и российских загранучреждений за рубежом. Об этом он заявил на торжественном вечере, посвященному Дню работников органов безопасности, - сообщает "Интерфакс".

"Прошу спецслужбы принять дополнительные меры по обеспечению безопасности внутри России и вовне, повысить безопасность российских загранучреждений и их сотрудников", - сказал Путин.

Он также поручил "по партнерским каналам усилить работу со спецслужбами других государств".

Путин заявил, что "объединив усилия в борьбе с международным террором, только так мы можем победить".

В сообении напоминается, что 19 декабря в Анкаре был убит посол России Андрей Карлов. МИД РФ квалифицировал нападение как теракт. В тот же день в Берлине в результате наезда грузовика на посетителей рождественского базара 12 человек погибли и около 50 пострадали. Полиция квалифицирует случившееся как теракт.