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Раскрыт секрет, почему Криштиану Роналду не носит черные бутсы

20.12.2016 13:10
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Раскрыт секрет, почему Криштиану Роналду не носит черные бутсы

Нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду имеет свои предрассудки относительно цвета футбольной обуви.

Криштиану это не только превосходный футболист, но еще и модная икона, и мечта любого маркетолога.

Но в то же время, по словам вице-президента Nike Макса Блау, Роналду невероятно щепетилен в выборе цветов экипировки, которую он на себя надевает.

В действительности португалец наотрез отказывается носить полностью черные бутсы, предпочитая яркие оттенки, и на это у него есть свои причины.

В разговоре с Goal USA Блау рассказал, чем же руководствуется Роналду:

«Каждый игрок имеет свой любимый цвет, и научно было давно доказано, что цвет бутс активирует определенные процессы в мыслях игрока».

«Если ты чувствуешь себя лучше, то и играешь лучше. Главная причина выбора цвета – получить уверенность».

«Например, Криштиану Роналду не любит надевать черные бутсы, потому что по его мнению черный выглядит медленно, а он хочет ощущать себя быстрым».

Учитывая нелюбовь звезды Реала к черному, можно полагать, своими новыми специальными бутсами, которые Nike разработали по случаю получения Роналду четвертого Золотого мяча, португалец будет доволен.

 

Источник: korrespondent.net.



Теги: Донбасс, спорт, футбол, Роналдо, бутсы
 
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