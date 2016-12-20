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Роналду получит еще один приз

20.12.2016 14:10
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Роналду получит еще один приз

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду в 2016 году стал обладателем не только «Золотого мяча» от France Football.

Согласно информации источников из «Королевского клуба», Роналду получит также приз лучшему футболисту года ФИФА, сообщает «Сегодня».

Церемония вручения почетной награды состоится 9 января 2017 года в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе.

По итогам 2016 года Роналду с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а в составе сборной Португалии – чемпионат Европы.

Фото: clubstavok.com. 

 

Источник: comments.ua.

 

 



Теги: Донбасс, спорт, футбол, Роналдо
 
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