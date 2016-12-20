США приняли важное решение по санкциям против России

20.12.2016 21:25

Министерство финансов США приняло решение расширить антироссийские санкции, введенные против Кремля после аннексии Крыма и агрессию на Донбассе.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт американского Минфина.

В санкционный список были добавлены семь частных лиц, восемь организаций, а также два российских танкера — "Маршал Жуков" и "Сталинград".

Также были уточнены ограничения в отношении компании "Новатэк", которая также является объектом санкций (в документе перечислены все его 26 дочерних подразделений компании).

Глава департамента по контролю за иностранными активами Минфина Джон Смит подчеркнул, что список расширен из-за ситуации на Донбассе и в Крыму.

Стали известны имена россиян, которые попали под санкции: Михаил Дедов, Михаил Клишин, Кирилл Ковальчук, Дмитрий Лебедев, Дмитрий Мансуров, Олег Минаев, Евгений Пригожин.

Ковальчук, Лебедев, Мансуров, Клишин, Минаев и Дедов попали под американские санкции за связь с банком "Россия", компанией "АБР Менеджмент", либо "Собинбанком". Согласно пояснениям Минфина США, все эти люди занимают руководящие посты в указанных финансовых учреждениях. Банк "Россия" находится под американскими санкциями с марта 2014 года.

Пригожин попал под санкции за материальную поддержку... высокопоставленных должностных лиц России: "Пригожин имеет широкие деловые связи с Министерством обороны РФ; кроме того, компания, имеющая существенные связи с ним, выполняет контракт на строительство военной базы близ границы РФ с Украиной".

Среди компаний, попавших в обновленный американский санкционный список, выделяется "Новатек". В перечне содержатся сразу девять ее региональных подразделений.

В "черные списки" включены компании "Крымские порты", "Крымская железная дорога", АО "Институт "Стройпроект", компания "Трансфлот" и другие.

Последний раз американский Минфин расширял санкционный список в начале сентября 2016 года.

Тогда в него вошли 17 физлиц и 20 компаний, включая дочерние организации "Газпрома" и "Банка Москвы".

Источник: news.online.ua.