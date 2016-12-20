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Убийство посла России: вряд ли Путин признает свою вину
В прямом эфире телеканала NewsOne известный журналист Матвей Ганапольский заявил, что ожидать официальной Москвой пересмотра своих внешнеполитических принципов после того, как был убит российский посол Андрей Карлов, не стоит, передает replyua.net.
«Еще никогда российские власти не признавались в совершении тех или иных ошибок, поэтому не стоит ожидать, что убийство посла станет поводом для пересмотра Россией своих принципов. Никто их менять не будет», - отметил журналист, добавив, что можно себе представить, как увеличиться количество бомбежек, как очередной авианосец бросится в бой. Но представить ситуацию, когда российский президент Владимир Путин скажет, что где-то он допустил ошибку, просто нереально.
Напомним, что посла России в Турции Андрея Карпова убили выстрелом в спину в момент, когда дипломат принимал участие в открытии выставки фотографий «Россия глазами турков». Полицейские застрелили злоумышленника, напавшего на дипломата, при проведении спецоперации. В тяжелом состоянии Карлов был доставлен в медицинское учреждение. Власти России квалифицировали данное происшествие в качестве террористического акта.
Источник: replyua.net
Теги: Россия, Донбасс, Путин, убийство, посол
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