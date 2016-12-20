Журнал Time назвал лучшие фильмы 2016 года

20.12.2016 07:35

Блейк Лайвли с фильмом "Отмель" оказалась на десятом месте.

Журнал Time подводит итоги 2016 года и, в частности, составил собственный рейтинг лучших фильмов. В десятку лучших по версии Time вошли как фильмы, выходившие в широкий прокат по всему миру, так и фестивальные и экспериментальные картины, выпущенные в этом году, но до сих пор не показанные в ряде стран.

Рейтинг отличается от аналогичных списков других изданий – да, в нем также присутствуют картины, уже считающиеся фаворитами "оскаровской" гонки, однако нашлось место и проектам, освещавшимся намного меньше. Столь любимый критиками "Ла-ла Ленд" составители рейтинга Time вообще оставили лишь на 8 месте.

Полностью топ 10 лучших фильмов по версии Time выглядит следующим образом:

1. "Лунный свет"

2. "Патерсон" Джима Джармуша с Адамом Драйвером в главной роли

3. "Лавинг" с Рут Негга и Джоэлом Эдгертоном

4. Триллер "Она" от режиссера Пола Верховена с Изабель Юппер в главной роли

5. "Молчание" Мартина Скорсезе с Эндрю Гарфилдом, Адамом Драйвером и Лиамом Нисоном

6. "Манчестер у моря" с Кейси Аффлеком и Мишель Уильямс

7. "Башня" (документальный фильм о стрельбе в Техасском университете в 1966 году)

8. "Ла-ла Ленд" с Эммой Стоун и Райаном Гослингом

9. "Каждому свое"

10. "Отмель" с Блейк Лайвли

Источник: segodnya.ua.