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Что не успел сказать убийца посла
Не думал, что буду сегодня писать о Турции… Были совсем другие планы. Но, просто невозможно обойти стороной убийство посла Российской Федерации в Анкаре и ещё раз взглянуть на данный акт, как на действо с определенной смысловой нагрузкой и посылом. Если не отвлекаться от официальных версий поступка офицера полиции Анкары, решившегося на, фактически, самоубийственный поступок, а таковыми являются, по версии мэра столицы Мелиха Гегчека возможная причастность убийцы к группировке, связанной с Фетхулахом Гюленом “Фето”, либо же к группировке “Аль-Нусра”, то мы имеем дело с серьезным антироссийским подпольем, которое вчера о себе достаточно громко заявило.
Да, Мелют объявил, что данное убийство это месть за смерти в Алеппо и месть эта будет продолжаться до тех пор пока Россия будет убивать сирийцев. Причем, убийству посла предшествовали демонстрации у представительств РФ в Турции и Европе, а так же, пускай и наигранные, но слезные тирады турецких политиков по ведущим телеканалам страны. То есть, Мелют стал ничем иным как апогеем народного негодования действиями РФ в Сирии, которое раскачивалось подобно маховику все эти дни. Не хочу, очень не хочу вдаваться в конспирологию, но все эти действия уж очень напоминают психологическую обработку аудитории с последующим физическим устранением одного из представителей “Империи зла”. Разумеется, говорить о том, что подобная акция была режиссирована на неофициальном уровне официальными чинами сейчас нельзя. Но посудите сами, Алеппо был не только оплотом повстанцев в регионе, но и оплотом Турции. Сейчас вооруженные силы Турции берут в окружение Эль-Баб и при всём желании к Алеппо им добраться не получилось бы раньше 2017 года. Но, даже и при такой расстановке фигур, в 2017-м году произойдёт неизбежное – соприкосновение наёмной орды Асада и ВС Турции. А там будет сложно играть спектакль налаживающихся отношений и “Эрдоган лепший кореш!”.
И даже если эти догадки так и останутся не более чем догадками, то одно, о чём не успел сказать Мелют, можно утверждать с большой уверенностью – Путину, Лаврову и даже не выходящему из спячки Медведеву летать в Турцию отныне не желательно. Ведь в каждом турке, находящемся среди обслуживающего персонала, охраны или журналистов, может оказаться ещё один Мелют. Да и сама по себе Турция эта та страна, где устранение российских послов – это как народная забава.
Источник АМН
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Теги: Донбасс, Турция, убийца, посол
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