Десять продуктов, которые НЕЛЬЗЯ покупать

21.12.2016 06:53

Ярлык «Сделано в Китае» настолько распространен во всем мире, что мы можем увидеть его на многих товарах в наших домах. Но на этих продуктовых ярлыках отсутствует один пункт.

Предлагаем вам список из 10 продуктов, о которых вы даже не подозревали, что они сделаны в Китае. Вы будете шокированы!

1. Тилапия

Тилапия выращивается в Китае. Это одна из наихудших, наиболее токсичная и нездоровая рыба. Ее выращивают в бассейнах для сточных вод. В Китае процветают фермеры, производящие подобные «морепродукты». Это одна из самых страшных покупок, которую вы можете сделать. А ведь 80% тилапии завозится в США из Китая.

2. Треска

Треска — другой тип рыбы, которая разводится в Китае. Употребление этой рыбы не добавляет здоровья, ведь она живет в собственных отходах. В настоящее время чуть более 50% трески в Америке родом из Китая.

3. Китайский яблочный сок

Верите вы или не, но 50% яблочного сока, продаваемого в Соединенных Штатах, производится в Китае. Китай является крупнейшим производителем в мире, использующим пестициды. Там даже не изучают влияние пестицидов и химических веществ на продукты питания. Так что, прежде чем купить сок, смотрите, где он сделан. Ко всему остальному, во фруктовых соках слишком много сахара, и его лучше смешивать с овощными соками. Это позволит поддерживать на должном уровне количество сахара в крови.

4. Переработанные грибы

Некоторые китайские производители обозначают эти обработанные грибы как органические, чтобы увеличить свою прибыль. К тому же, очень много поддельной продукции. Лучше покупать грибы местного производства или хотя бы знать страну, в которой они изготовлены.

5. Китайский чеснок

Инспекторы обнаружили зараженный чеснок из Китая. В Китае чеснок обрабатывается химическими веществами, поэтому он очень неприятный на вкус.

6. Курица

В 2013 году Министерство сельского хозяйства США одобрило продажу в стране китайского куриного мяса. Многие эксперты в области безопасности пищевых продуктов недовольны качеством этой птицы, ведь Китай является страной, где распространен птичий грипп. Много здесь и пищевых отравлений: Китай производит пестицидов больше, чем любая другая страна в мире. Значит, заражается не только почва, но и продукция, которая на ней растет. А цыплят кормят зерном.

7. Пластиковый рис

Считается, что этот рис сделан из картофеля и синтетической смолы. При кипячении такой рис остается твердым, и его невозможно приготовить, как обычный рис. Есть предположение, что долгое употребление этого продукта может быть злокачественным.

8. Грязь (продается как черный перец)

Поставщики в Китае собирают грязь и продают его, как черный перец. А муку они продавали, как белый перец. Китайцы не очень обращают внимание на безопасность пищевых продуктов и систем регулирования. Поэтому в странах, где на все продукты есть стандарты, но очень низкий уровень контроля, есть шанс продать практически всё, что угодно.

9. Промышленная соль

Промышленная соль непригодна в пищу. Но китайцы умудрились продавать промышленную соль в качестве поваренной в течение 13 лет. Промышленная соль может вызвать психические и физические проблемы, а также расстройства репродуктивной системы.

10. Зеленый горошек

Поддельный зеленый горошек в Китае был обнаружен в 2005 году. Его могут производить и сегодня. Делали «горошек» из горошка и соевых бобов, добавляя туда зеленый краситель и метабисульфит натрия (это химическое вещество используется в качестве отбеливателя и консерванта). Этот краситель запрещено использовать для продуктов, потому что он может вызвать рак, а также подавляет естественную способность организма усваивать кальций. Если сварить подобный «горошек», он не станет мягким, а вода приобретет неестественный зеленый цвет. Подумайте, прежде, чем купить зеленый горошек из Китая.

Источник allwommen.ru