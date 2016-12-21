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Дочь турецкого дипломата выбросилась с 10-го этажа на глазах у матери

21.12.2016 13:32
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Дочь турецкого дипломата выбросилась с 10-го этажа на глазах у матери

В ночь на 20 декабря дочь турецкого дипломата свела счеты с жизнью, бросившись с 10-го этажа в Баку из-за проблем в учебном заведении. Мама 15-летней девушки в момент самоубийства дочери находилась дома, но спасти ребенка не успела, пишет Диалог UA.

По "горячим следам" полиция установила личность погибшей. Ею оказалась гражданка Турции Гюнляр Шавваль, которая проживала с родителями на 10-м этаже дома №16 по улице Сарабского. По неподтвержденным данным, девушку на один день отстранили от занятий в лицее. Это событие настолько расстроило ученицу, что вечером она свела счеты с жизнью, пишет "Российский Диалог".
Отец Гюнляр Арслан Азми работает советником в посольстве Турции в Азербайджане. В момент суицида в квартире с девушкой находилась ее мать. Женщина услышала шум в комнате ребенка, бросилась туда, но спасти девочку не успела.
Утром 21 декабря тело Гюнляр было доставлено на родину – в Турцию. Расследование трагедии продолжается.



Теги: Донбасс, суицид, дипломат, дочь
 
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