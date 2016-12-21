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Организаторы убийства российского посла в Турции обещают новые теракты

21.12.2016 16:23
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Организаторы убийства российского посла в Турции обещают новые теракты

Издание "Аль-Яум ас-Сабиа" опубликовало признание исламистов. Члены коалиции объяснили свой поступок и заявили, что планируют проводить новые нападения, пишет Диалог UA.

Исламисты из вооруженной коалиции "Джейш аль-Фатх" заявили, что берут на себя ответственность по организации о осуществлению убийства российского дипломата Андрея Карлова, передает "Диалог.UA".
В своем сообщении члены коалиции говорят, что убив Карлова, они отомстили за сирийцев, погибших в Алеппо. Также исламисты обещают вернуться во все исламские земли в качестве завоевателей.
Отметим, коалиция "Джейш аль-Фатх" запрещена в России.
Напомним, в Анкаре во время проведения фотовыставки было совершено покушение на российского посла Андрея Карлова. США в срочном порядке призвало своих граждан, которые находятся в Турции, быть осторожными и закрыло свои дипломатические представительства.



Теги: Донбасс, Турция, теракт, посол
 
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