Существует большая вероятность новых терактов в Европе -Госдепартамент США

21.12.2016 17:40

Государственный департамент США заявил о высокой вероятности терактов в Европе, которые планируют провести различные террористические организации.

В сообщении, опубликованном Госдепартаментом Соединенных Штатов говорится, что все европейские страны по-прежнему уязвимы для атак от транснациональных террористических группировок, передает "Диалог.UA".

Об опасности также предупреждают европейские власти. Они призывают быть внимательными во время участия в массовых мероприятиях, а также при посещении туристических объектов, ресторанов, торговых центров и так далее. Есть большая вероятность совершения терактов и в транспортном секторе.

Департамент консульской службы МИД Украины обратился к украинцам с просьбой во время проведения новогодних и рождественских мероприятий воздерживаться от посещения мест большого скопления людей, а пребывая в общественных местах, украинцам рекомендуют соблюдать бдительность.